Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? 2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oluyor. Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti? Liverpool-Real Madrid maç sonucu:
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç başladı?
Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
Liverpool ile Real Madrid bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele 22.00’de başlayacaktı. Ancak stada Liverpool taraftarının alınmasıyla ilgili bir sorun yaşandığı için başlama saati yarım saat ileriye alındı.
Mücadele 0-0 eşitlikle devam ediyor.