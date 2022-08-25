Şampiyonlar Ligi kuraları | Şampiyonlar Ligi hangi takımlar eşleşti?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi. Peki, hangi grupta hangi takımlar var? Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekiliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu?
Kura töreni devam ediyor. Eşleşmeler belli oldukça haber güncellenecektir.
A Grubu
Ajax
Liverpool
Napoli
Glasgow Rangers
B Grubu
Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Brugge
C Grubu
Bayern Münih
Barcelona
Inter
D Grubu
Eintracht Frankfurt
Tottenham Hotspur
Sporting
Marsilya
E Grubu
Milan
Chelsea
Salzburg
F Grubu
Real Madrid
RB Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic
G Grubu
Manchester City
Sevilla
Borussia Dortmund
Kopenhag
H Grubu
PSG
Juventus
Benfica
1. Torba
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
Manchester City
Milan
Bayern Münih
PSG
Porto
Ajax
2. Torba
Atletico Madrid
Barcelona
Sevilla
Chelsea
Liverpool
Tottenham Hotspurs
Juventus
RB Leipzig
3. Torba
Inter
Napoli
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Benfica
Sporting CP
FC Salzburg
Shakhtar Donetsk
4. Torba
Glasgow Rangers
Dinamo Zagreb
Marsilya
Copenhag
Club Brugge
Plzen
Maccabi Haifa