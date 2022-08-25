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Spor Şampiyonlar Ligi kuraları | Şampiyonlar Ligi hangi takımlar eşleşti?
Spor

Şampiyonlar Ligi kuraları | Şampiyonlar Ligi hangi takımlar eşleşti?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi. Peki, hangi grupta hangi takımlar var? Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

Yeniakit Publisher
2022-08-25 19:27:00 - 2022-08-25 20:00:14
Şampiyonlar Ligi kuraları | Şampiyonlar Ligi hangi takımlar eşleşti?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekiliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu mu?

Kura töreni devam ediyor. Eşleşmeler belli oldukça haber güncellenecektir.

A Grubu
Ajax
Liverpool
Napoli
Glasgow Rangers

B Grubu
Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Brugge

C Grubu
Bayern Münih
Barcelona
Inter

D Grubu
Eintracht Frankfurt
Tottenham Hotspur
Sporting
Marsilya

E Grubu
Milan
Chelsea
Salzburg

F Grubu
Real Madrid
RB Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic

G Grubu
Manchester City
Sevilla
Borussia Dortmund
Kopenhag

H Grubu
PSG
Juventus
Benfica

1. Torba

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

Milan

Bayern Münih

PSG

Porto

Ajax

2. Torba

Atletico Madrid

Barcelona

Sevilla

Chelsea

Liverpool

Tottenham Hotspurs

Juventus

RB Leipzig

3. Torba

Inter

Napoli

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Benfica

Sporting CP

FC Salzburg

Shakhtar Donetsk

4. Torba

Glasgow Rangers

Dinamo Zagreb

Marsilya

Copenhag

Club Brugge

Plzen

Maccabi Haifa

 

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