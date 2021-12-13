Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. Yapılan itirazlar neticesinde kura çekiminin tekrarına karar verildi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. Yapılan itirazlar neticesinde kura çekiminin tekrarına karar verildi.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.
Manchester United, kurada kendi grubundan çıkan Villarreal’le “yanlışlıkla” eşleşmiş ve ardından karışan kurada United tekrar torbaya atılmıştı.
Son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde olmuştu:
Benfica - Real Madrid
Villarreal - Manchester City
Atletico Madrid - Bayern Münih
Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting - Juventus
Lille - Chelsea
PSG - Manchester United