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Spor Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak
Spor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. Yapılan itirazlar neticesinde kura çekiminin tekrarına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 15:52:00 -
Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. Yapılan itirazlar neticesinde kura çekiminin tekrarına karar verildi.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.

Manchester United, kurada kendi grubundan çıkan Villarreal’le “yanlışlıkla” eşleşmiş ve ardından karışan kurada United tekrar torbaya atılmıştı.

Son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde olmuştu:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Lille - Chelsea

PSG - Manchester United

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