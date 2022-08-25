Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları heyecanı yaşanacak. Grup maçları öncesinde ise kura çekimleri bu akşam İstanbul’da gerçekleşecek. Kura çekimini izlemek isteyenler ise ‘Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, kura çekimi televizyondan canlı yayımlanacak mı?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bu akşam İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı olarak izlemek isteyenler 'Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?' sorusunun cevabını araştırıyor. Kura çekimi UEFA Tv, Exxen ve Tv 8,5'tan naklen yayımlanacak.
1. Torba
Real Madrid (İspanya)
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Manchester City (İngiltere)
Milan (İtalya)
Bayern Münih (Almanya)
Paris Saint-Germain (Fransa)
Porto (Portekiz)
Ajax (Hollanda)
2. Torba
Liverpool (İngiltere)
Chelsea (İngiltere)
Barcelona (İspanya)
Juventus (İtalya)
Atletico Madrid (İspanya)
Sevilla (İspanya)
Leipzig (Almanya)
Tottenham (İngiltere)
3. Torba
Borussia Dortmund (Almanya)
Salzburg (Avusturya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Inter (İtalya)
Napoli (İtalya)
Benfica (Portekiz)
Sporting Lizbon (Portekiz)
Bayer Leverkusen (Almanya)
4. Torba
Rangers (İskoçya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Olimpik Marsilya (Fransa)
Kopenhag (Danimarka)
Club Brugge (Belçika)
Celtic (İskoçya)
Viktoria Plzen (Çekya)
Maccabi Haifa (İsrail)