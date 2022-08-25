  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?
Spor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları heyecanı yaşanacak. Grup maçları öncesinde ise kura çekimleri bu akşam İstanbul’da gerçekleşecek. Kura çekimini izlemek isteyenler ise ‘Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-25 13:52:00 -
Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, kura çekimi televizyondan canlı yayımlanacak mı?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bu akşam İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı olarak izlemek isteyenler 'Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda?' sorusunun cevabını araştırıyor. Kura çekimi UEFA Tv, Exxen ve Tv 8,5'tan naklen yayımlanacak.

1. Torba

Real Madrid (İspanya)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Milan (İtalya)

Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz)

Ajax (Hollanda)

2. Torba

Liverpool (İngiltere)

Chelsea (İngiltere)

Barcelona (İspanya)

Juventus (İtalya)

Atletico Madrid (İspanya)

Sevilla (İspanya)

Leipzig (Almanya)

Tottenham (İngiltere)

3. Torba

Borussia Dortmund (Almanya)

Salzburg (Avusturya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Inter (İtalya)

Napoli (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Sporting Lizbon (Portekiz)

Bayer Leverkusen (Almanya)

4. Torba

Rangers (İskoçya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Olimpik Marsilya (Fransa)

Kopenhag (Danimarka)

Club Brugge (Belçika)

Celtic (İskoçya)

Viktoria Plzen (Çekya)

Maccabi Haifa (İsrail)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23