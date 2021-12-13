Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları heyecanı tamamlandı ve gözler son 16 turu kuralarına çevrildi. Peki, eşleşmeler belli oldu mu?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi güncel | Şampiyonlar Ligi'nde kuralar yeniden mi çekilecek?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Ancak kura çekilişinde skandal bir hataya imza atıldı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.

UEFA bu hatanın ardından kura çekiminin saat 17.00'de bir kez daha çekileceğini açıkladı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart 2022’de çekilecek.

Kura çekimi gerçekleştiğinde eşleşmeler haberimizde yer alacak.