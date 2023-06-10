Şampiyonlar Ligi kupası stadyuma götürüldü
UEFA Şampiyonlar Festivali kapsamında alanda sergilenen Şampiyonlar Ligi Kupası, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na götürüldü.
Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde kupa, Manchester City ile Inter arasında oynanacak final maçıyla sahibi bulacak.
Kupa stadyuma götürüldü
Inter ile Manchester City arasında oynanacak olan final maçı öncesi Yenikapı Festival Park'ta düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali’nde sergilenen Şampiyonlar Ligi kupası, maça kısa bir süre kala FedEx aracıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'na götürüldü.