Şampiyonlar Ligi için büyük sürpriz!

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12.'liğe kadar yükseldi. Temsilcilerimizin grupların son maçında alacağı iyi sonuçlara göre Süper Lig şampiyonumuz, Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalabilir.

Avrupa Kupaları'nda temsilcilerimizden Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ,Rennes ile 3-3 berabere kalırken, Trabzonspor , Kızılyıldız'a 2-1 kaybetti. Konferans Ligi'nde Sivasspor , CRFCluj'u 3-0'la geçerken, Başakşehirde Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda Türkiye, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 600 puan kazandı.

Böylece Fenerbahçe ve Başakşehir'in ardından Sivas'ında bir üst turu garantilemesiyle birlikte Türkiye, 16. olduğu sıralamada 28.900'le 12.'liğe kadar yükseldi.

Şampiyonumuz direkt Devler Ligi'ne gidebilir!

Son maçlar öncesinde 3 takımımızda liderliklerini koruyarak Son 16'ya kalırsa; Fenerbahçe'den 600, Sivas ile Başakşehir'den 400'er ekstra puanlar gelecek. Trabzon da grubundan ikinci çıkarsa, 400 puanı hanemize yazdıracak.

Son maçlar öncesinde 4 temsilcimizde sahadan zaferle ayrılırsa (Galibiyet maç başı 400puan), 1600 puan kazanacağız. Yani; bu saydıklarımızı başarabilirsek, önümüzdeki hafta perşembe günü, ülke puanına maksimum 3.400 gibi inanılmaz bir katkı gelebilir. Bu da bizim için, iki sezon sonra Süper Lig şampiyonumuzun Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalması anlamına gelen 11.'lik rüya olmaktan çıkar.

İŞTE GÜNCEL UEFA SIRALAMASI:

1- İNGİLTERE: 99.427

2- İSPANYA: 86,284

3- ALMANYA: 75,231

4- İTALYA: 69,497

5- FRANSA: 56,831

6- HOLLANDA: 53,300

7- PORTEKİZ: 52,716

8- İSKOÇYA: 36,400

9- BELÇİKA: 36,200

10- AVUSTURYA: 33,600

11- SIRBİSTAN: 31,375

12- TÜRKİYE: 28.900

13- NORVEÇ: 28.750

14- ÇEKYA: 28,550

15- UKRAYNA: 28.500

16- İSVİÇRE: 28.425

17- DANİMARKA: 26.625

18- RUSYA: 26.215

19- HIRVATİSTAN: 25.400

20- YUNANİSTAN: 25.225



