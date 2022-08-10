  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar Ligi hangi takımlar play-off turuna kaldı?
Spor

Şampiyonlar Ligi hangi takımlar play-off turuna kaldı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3.ön eleme turu tamamlandı ve play-off turuna kalan takımlar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi hangi takımlar play-offa kaldı. Peki, hangi takımlar Şampiyonlar Ligi’nde tur atladı?

Yeniakit Publisher
2022-08-10 10:14:00 -
Şampiyonlar Ligi hangi takımlar play-off turuna kaldı?

Şampiyonlar Ligi’nde 3.ön eleme turu 9 Ağustos’ta oynanan maçlarla tamamlandı. Peki, hangi takımlar bir üst tura yükseldi.

Şampiyonlar Ligi hangi takımlar play-off turuna kaldı?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi.

Rövanş müsabakalarının ardından Bodo/Glimt, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Benfica, Dinamo Zagreb, Karabağ, PSV, Dinamo Kiev ve Rangers play-off turuna yükseldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Zalgiris (Litvanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1 (0-5)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-0 (0-4)

Viktoria Plzen (Çekya) - Sheriff (Moldova): 2-1 (2-1)

Pyunik (Ermenistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2 (0-5)

Midtjylland (Danimarka) - Benfica (Portekiz): 1-3 (1-4)

Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan): 1-3 (1-1)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2 (2-1)

PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 3-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Sturm Graz (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2 (Uzatmalarda) (0-1)

Rangers (İskoçya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-0 (0-2)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23