Şampiyonlar ligi grup kura çekimi İstanbul'da yapıldı! Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kuraları ise yarın çekilecek. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivas ve Başakşehir'den ise tur haberleri bekliyoruz...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup Haliç Kongre Merkezi'nde kuraları çekildi. UEFA Avrupa Ligi kuraları ise yarın çekilecek. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivas ve Başakşehir'den ise tur haberleri bekliyoruz...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde belli oldu.
Efsane İtalyan teknik direktör Arrigo Sacchi, UEFA Yılın Özel ödülünü aldı. Real Madrid'i geçen yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Carlo Ancelotti, Yılın Teknik Direktörü seçildi.
En dikkat çeken eşleşmeler C Grubu'nda yer aldı. C Grubu'nda Bayern Münih, Barcelona, Inter ve Viktoria Plzen eşleşti. Kura töreni bitti.
Şampiyonlar Ligi grupları belli oldu
İşte eşleşmeler:
A Grubu
Ajax
Liverpool
Napoli
Glasgow Rangers
B Grubu
Porto
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Brugge
C Grubu
Bayern Münih
Barcelona
Inter
Viktoria Plzen
D Grubu
Eintracht Frankfurt
Tottenham Hotspur
Sporting
Olympique Marsilya
E Grubu
Milan
Chelsea
Salzburg
Dinamo Zagreb
F Grubu
Real Madrid
RB Leipzig
Shakhtar Donetsk
Celtic
G Grubu
Manchester City
Sevilla
Borussia Dortmund
Kopenhag
H Grubu
PSG
Juventus
Benfica
Maccabi Haifa
2022/23 Şampiyonlar Ligi Torbaları
1. Torba
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
Manchester City
Milan
Bayern Münih
PSG
Porto
Ajax
2. Torba
Atletico Madrid
Barcelona
Sevilla
Chelsea
Liverpool
Tottenham Hotspurs
Juventus
RB Leipzig
3. Torba
Inter
Napoli
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Benfica
Sporting CP
FC Salzburg
Shakhtar Donetsk
4. Torba
Glasgow Rangers
Dinamo Zagreb
Marsilya
Copenhag
Club Brugge
Plzen
Maccabi Haifa
- İlk hafta maçları 6-7 Eylül'de
Devler Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek.
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.