  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi kim? 2022 UEFA Avrupa Ligi finalini kim yönetecek?
Spor

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi kim? 2022 UEFA Avrupa Ligi finalini kim yönetecek?

UEFA, Avrupa kupalarında final müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı. Peki, bu sene Şampiyonlar Ligi finalini kim yönetecek?

Yeniakit Publisher
2022-05-11 22:54:00 -
Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi kim? 2022 UEFA Avrupa Ligi finalini kim yönetecek?

Futbolda 2021-2022 sezonunun sonuna yaklaşıldı. UEFA, Avrupa kupaları finallerini yönetecek hakemleri açıkladı. Peki, hangi maçı hangi ülkeden kim yönetecek?

Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi kim? 2022 UEFA Avrupa Ligi finalini kim yönetecek?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Fransız Clement Turpin yönetecek.

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda 18 Mayıs'ta Eintracht Frankfurt ile Rangers'ın kozlarını paylaşacağı Avrupa Ligi finalinde Sloven Slavko Vincic görev alacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Kombetare Arena'da Roma ile Feyenoord'un 25 Mayıs'ta karşılaşacağı Avrupa Konferans Ligi finalinde Rumen Istvan Kovacs düdük çalacak.

Barcelona ile Olimpik Lyon'un 21 Mayıs'ta İtalya'nın Torino şehrindeki Juventus Stadı'nda mücadele edeceği Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde ise Fin Lina Lehtovaara görev yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay