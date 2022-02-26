Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’ya müdahale başlattı. İki ülke arasındaki savaş sebebiyle futbolseverler “Şampiyonlar Ligi finali ne olacak?” sorusunun cevabını araştırıyordu. Acil olarak toplanan UEFA, finali Rusya’dan aldı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman nerede?

Şampiyonlar ligi final maçı ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi maçı nerede 2022

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası olağanüstü toplanan UEFA Yönetim Kurulu, 28 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliğinin, Saint Petersburg'dan alınarak Paris'teki Stade de France'a verildiğini duyurdu.

Ayrıca Rusya ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının, iç sahadaki UEFA müsabakalarının tarafsız sahada oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Stade de France nerede? Stade de France ne zaman yapıldı kapasitesi kaç?

Stade de France, Fransa'nın başkenti Paris'in merkezinden 9 km uzaklıktaki Saint-Denis şehrinde bulunan bir futbol stadyumudur.

Stadın kapasitesi 81.338 kişiliktir. Yapımına 1995 yılında başlanıp 28 Ocak 1998 tarihinde Fransa'nın İspanya'yı 1-0 yendiği maçla açılmıştır.

1998 FIFA Dünya Kupası'nda finalde Fransa'nın Brezilya'yı 3-0 yenip kupaya uzandığı maç burada oynanmıştır. Lille OSC takımı da 2005-2006 yılında oynadığı bütün Avrupa Kupası maçlarını burada oynamıştır. 2000 ve 2006 UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri de burada oynanmıştır. Aynı zamanda Euro 2016 finali 10 Temmuz 2016'da yine bu stadyumda gerçekleştirilecektir.