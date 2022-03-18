Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final eşleşmeleri son dakika!
Son dakika haberine gröe, futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kurası çekilirken yarı final yolu da belli oldu. Peki Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Villarreal, Benfica, Liverpool ve Bayern Münih çeyrek final eşleşmeleri kiminle oldu? Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün yapıldı. Çeyrek final eşleşmelerinde birbirinden kıyasıya maçların oynanacağı çekilen kura soncuyla görüldü.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:
Chelsea-Real Madrid
Manchester City - Atletico Madrid
Villarreal - Bayern Münih
Benfica - Liverpool
Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri
Manchester City-Atletico Madrid | Chelsea-Real Madrid
Benfica-Liverpool | Villarreal-Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan'da yapılacak. Yarı finalde ise maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.