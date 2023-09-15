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Spor Şampiyonlar Ligi 20 yıl sonra bir ilki yaşayacak! Büyük sürpriz.. Yok böyle bir gelişme!
Spor

Şampiyonlar Ligi 20 yıl sonra bir ilki yaşayacak! Büyük sürpriz.. Yok böyle bir gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 16:07:00 -
Şampiyonlar Ligi 20 yıl sonra bir ilki yaşayacak! Büyük sürpriz.. Yok böyle bir gelişme!

Şampiyonlar Ligi, 2003'ten bu yana ilk kez iki efsaneden yoksun oynanacak.

Şampiyonlar Ligi, 2003'ten bu yana ilk kez iki efsaneden yoksun oynanacak.

Kulüpler bazında Avrupa’nın 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2023-24 sezonu grup mücadelesi 19 Eylül’de oynanacak 4 maçla başlayacak.

Galatasaray’ın da mücadele edeceği yeni sezon 20 yıl sonra bir ilke sahne olacak... Gelmiş geçmiş en iyi ve başarılı futbolcular arasında yer alan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo, 2003’ten bu yana ilk kez Devler Ligi’nde sahne almayacak.

İki futbolcu, 2003’ten beri toplam 9 kez (Ronaldo 5, Messi 4) Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken, Portekizli yıldız en çok maç oynayan (187), en çok gol atan (140) ve en fazla asist yapan (42) oyuncu rekorlarının sahibi konumunda. Messi ise en fazla sayıda takıma gol atan isim (40). Kariyerini İnter Miami’de sürdüren Arjantinli ayrıca 129 golle, Al-Nassr’da forma giyen Ronaldo’nun ardından en fazla fileleri havalandıran oyuncu.

 
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