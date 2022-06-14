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Spor Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu kuraları:
Spor

Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu kuraları:

Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu kuraları çekildi. Futbolseverler maçların ne zaman oynanacağını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-06-14 20:04:00 -
Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu kuraları:

Şampiyonlar Ligi 1.ele turu kuraları bugün çekildi. Peki, maçlar ne zaman?

Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu kuraları:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya)

Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus)

Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ)

F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk)

Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan)

Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya)

HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya)

Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta)

Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)

Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan)

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