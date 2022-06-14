Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu kuraları:
Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu kuraları çekildi. Futbolseverler maçların ne zaman oynanacağını araştırıyor. Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 1.ele turu kuraları bugün çekildi. Peki, maçlar ne zaman?
Şampiyonlar Ligi 1.eleme turu kuraları:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:
Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya)
Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus)
Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ)
F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk)
Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan)
Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur
Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya)
HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya)
Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)
The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta)
Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)
Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık)
Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan)