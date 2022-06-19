  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyon'da Uğurcan Çakır krizi!
Spor

Şampiyon'da Uğurcan Çakır krizi!

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajeri transferle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle yönetimi kızdırdı. Yönetim, Çakır'ın menajeriyle bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 14:38:00 -
Şampiyon'da Uğurcan Çakır krizi!

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajeri transferle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle yönetimi kızdırdı. Yönetim, Çakır'ın menajeriyle bir araya gelecek.

Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da forma giyen kaleci Uğurcan Çakır'ın geleceği merak konusu. Bordo-mavili kaleciyle ilgili Trabzonspor, ciddi bir bonservis bedeli beklerken, oyuncunun menajerinin açıklamaları yönetimi kızdırdı.

MENAJERİ UĞURCAN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Uğurcan'ın menajeri Necdet Çakır, "Uğurcan'a, Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi var. Onun için verilecek bonservis bedeli 10-15 milyon Euro arası olacak, üstü olmaz" şeklinde bir ifade kullandı. Yönetim, Necdet Çakır ile bir görüşme yapmayı planlıyor.

TRABZONSPOR'UN UĞURCAN ÇAKIR PLANI

Fanatik'in haberine göre; Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübe ciddi bir bonservis bedeli getirebilecek isimlerin başında gelen Uğurcan Çakır ile ilgili süreci bizzat yönetiyor. Trabzonspor Kulübü, Uğurcan Çakır için en az 20 milyon Euro bonservis bekliyor. Uğurcan'a İtalya, İngiltere, İspanya ve Almanya'dan teklifler olduğu sıkça gündemde yer alıyor.

UĞURCAN NE DÜŞÜNÜYOR?

Trabzonspor'un şampiyonluğuna büyük katkıları olan Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transfer olma hedefi bulunuyor. En doğru zamanda transfer olmak istediğini daha önce ifade eden Uğurcan Çakır, kulübü Trabzonspor'a mutlaka para kazandırmak istiyor. 


Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!
Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

Medya

Bak sen şu ateist Çiçek Abbas'a!

Evde gül suyu yapımı
Evde gül suyu yapımı

Kadın - Aile

Evde gül suyu yapımı

Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi
Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi

Sağlık

Egzamadan kurtaran en iyi doğal tedavi

Voyager uzay araçları efsanesi sona ermek üzere
Voyager uzay araçları efsanesi sona ermek üzere

Teknoloji

Voyager uzay araçları efsanesi sona ermek üzere

Çin, uzaydan enerji üretmek için 75 metrelik kule inşa etti
Çin, uzaydan enerji üretmek için 75 metrelik kule inşa etti

Dünya

Çin, uzaydan enerji üretmek için 75 metrelik kule inşa etti

Peynir topları yapımı: Dışı çıtır içi yumuşacık altın günlerine özel tarifler
Peynir topları yapımı: Dışı çıtır içi yumuşacık altın günlerine özel tarifler

Kadın - Aile

Peynir topları yapımı: Dışı çıtır içi yumuşacık altın günlerine özel tarifler

Tarım Bakanlığı'ndan duyuru!
Tarım Bakanlığı'ndan duyuru!

Ekonomi

Tarım Bakanlığı'ndan duyuru!

Canan Karatay: Yoğurdu evde kendiniz yapın! Evde yoğurt yapma rehberi
Canan Karatay: Yoğurdu evde kendiniz yapın! Evde yoğurt yapma rehberi

Kadın - Aile

Canan Karatay: Yoğurdu evde kendiniz yapın! Evde yoğurt yapma rehberi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23