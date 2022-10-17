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Spor Sampdoria-Roma maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Spor

Sampdoria-Roma maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 10.haftasında Sampdoria ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-10-17 10:11:00 -
Sampdoria-Roma maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 10.haftasında Sampdoria ile Roma karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin saat kaçta başlayacağını araştırmaya başlayacak?

Sampdoria-Roma maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE

Sampdoria bu akşam sahasında Roma’yı konuk edecek. TSİ 19.30’da başlayacak olan maç S Sport’tan naklen yayımlanacak.

Sampdoria-Roma muhtemel 11’ler

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Djuricic, Sabiri; Caputo. All. Stankovic

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Belotti. All. Mourinho

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