Sampdoria-Roma maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 10.haftasında Sampdoria ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki, maç saat kaçta?
İtalya Serie A’nın 10.haftasında Sampdoria ile Roma karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin saat kaçta başlayacağını araştırmaya başlayacak?
Sampdoria-Roma maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI İZLE
Sampdoria bu akşam sahasında Roma’yı konuk edecek. TSİ 19.30’da başlayacak olan maç S Sport’tan naklen yayımlanacak.
Sampdoria-Roma muhtemel 11’ler
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Djuricic, Sabiri; Caputo. All. Stankovic
Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Belotti. All. Mourinho