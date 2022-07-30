Sampdoria karşısında farklı sistem!

Yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçına bugün Sampdoria karşısında çıkacak olan Beşiktaş, Vodafone Park'taki mücadelede sistem değişikliğine gidecek. Valerien Ismael'in, üçlü yerine; Rosier, Saiss, Emrecan ve Umut'tan oluşan dörtlü savunmayı tercih etmesi bekleniyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, çok eleştirilen üçlü sistemden vazgeçme kararı aldı. Fransız teknik adam bugün Sampdoria'yla Vodafone Park'ta oynanacak hazırlık maçı ile birlikte sistemde değişikliğe gidecek.

Beşiktaş, 4-3-3 sistemi ile sahada olacak. Son dönemdeki tepkileri de masaya yatıran Beşiktaşlı kurmayların, geç olmadan yapılacak sistem değişikliğinin daha faydalı olacağını Fransız teknik adama iletmesi sonrasında planlama değiştirildi. Takımın dörtlü savunmada nasıl oynadığını gören ve idmanlarda bunu sık sık deneyen Ismael, Sampdoria maçı öncesi kararını verdi.

Ön üçlüde Ghezzal- Weghorst-Muleka

Beşiktaş böylelikle Vodafone Park'taki hazırlık maçına dörtlü savunma sistemi ile çıkacak. Geri bölgedeki dörtlünün; Valentin Rosier, Romain Saiss, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş'tan oluşması bekleniyor. Orta üçlüde Gedson Fernandes, Salih Uçan, Emirhan İlkhan; ön üçlüde de Rachid Ghezzal, Wout Weghorst ve Jackson Muleka'nın olması planlanıyor. Maç, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

Taraftara çağrı var

Siyah-Beyazlılar Sampdoria maçı öncesinde özel bir tören düzenleyecek. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 2022-23 sezonu açılış töreni, Cumartesi günü (bugün) saat 18.00’de Vodafone Park’ta gerçekleştirilecek. Teknik Direktörümüz Valerien Ismael ile futbolcularımız, saat 18.00’de başlayacak törende; tek tek anons edilerek konfetiler eşliğinde sahaya çıkacak ve taraftarlarımızı selamlayacak. Futbol A Takımımız törenin ardından saat 19.00’da İtalyan ekibi Sampdoria ile hazırlık maçında karşılaşacak. Büyük Beşiktaş Taraftarı’nı, Futbol A Takımımızın sezon açılış töreni ve sonrasında Sampdoria ile oynayacağı hazırlık maçı için Vodafone Park tribünlerine davet ediyoruz" denildi.