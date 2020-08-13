Şamil Tayyar’dan çok konuşulacak sözler: Bunun Cumhur İttifakı'na zerre faydası olmaz

CHP’de sular durulmuyor. Günlerdir CHP’den ayrılarak yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, 4 Eylül’de memleket hareketini başlatacağını açıkladı.

CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisine sert eleştirilere getirerek yeniden gündeme geldi. Bazı çevreler Muharrem İnce’nin CHP’den ayrılmasının Cumhur İttifakı’na yarayacağını düşünürken bazı çevreler ise Millet İttifakı’nı derinden sarsacağı yönünde görüş bildirdi.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar ise, İnce’nin çıkışı sonrası bir açıklama yaptı.

Tayyar, İnce’nin hamlesinin Cumhur İttifakı’na faydasının olmayacağını belirterek, “İnce’nin niyeti Cumhurbaşkanı adayı olmak, yeni parti sonraki iş. Reis dışında hiç bir adayın ilk turda şansı yok. Muhalefet HDP nedeniyle ortak aday çıkaramaz, hesap ikinci tur üzerine. Yani.. İnce’nin cumhur ittifakına zerre katkısı olmaz. Eğlenin ama heyecanlanmayın” dedi.