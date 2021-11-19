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Spor Samet Aybaba ile ilgili flaş karar
Spor

Samet Aybaba ile ilgili flaş karar

Tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba için Azerbaycan Milli Takımı devreye girmiş ve görüşme yapılmıştı. Listede başka isimlere yönelen Azerbaycan Milli Takımı'nın Samet Aybaba ile görüşmeleri tıkandı. Listede bir çok isim bulunduran Azerbaycan heyeti Samet Aybaba'yı listede geride bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 17:41:00 -
Samet Aybaba ile ilgili flaş karar

Süper Lig'de son olarak Adana Demispor'u çalıştıran Samet Aybaba Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşme gerçekleştirmişti. Tecrübeli teknik adamın Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşmelerin tıkandığı öğrenildi. Listede bir çok isim bulunduran Azerbaycan heyeti Samet Aybaba'yı listede geride bıraktı.

Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan ve daha sonrasında takımdan ayrılan Okan Buruk da Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşme gerçekleştirmişti. Yurt dışı ve Anadolu'da takım çalıştırmayı bu sezon düşünmeyen genç teknik adam teklifi kabul etmemişti.

Samet Aybaba'nın kararı

1988'de jübile yaptıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Samet Aybaba'nın çalıştırdığı takımlar sırasıyla şu şekilde;

1990-91: Ankaragücü

1993-94: Kayserispor

1994-95: Adana Demirspor

1996-97: Kayserispor

1997-99: Ankaragücü

1999-00: Vanspor

2000-01: Gençlerbirliği

2001-02: Gaziantepspor

2002-2004: Trabzonspor

2004-05: Ankaraspor

2006-07: Gaziantepspor

2007-07: Çaykur Rizespor

2007-08: Bursaspor

2008-09: Gençlerbirliği

2010-11: Bucaspor

2012-13: Beşiktaş

2013-14: Antalyaspor

2014-15: Adana Demirspor (Sportif Direktör)

2015-2016: Eskişehirspor

2017-2018: Sivasspor

2018-2019 Bursaspor

2019-2019: Kayserispor

2020-2021: Kayserispor

2021-2021: Adana Demirspor

Kaynak: Star.com.tr

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