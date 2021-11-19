Samet Aybaba ile ilgili flaş karar
Tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba için Azerbaycan Milli Takımı devreye girmiş ve görüşme yapılmıştı. Listede başka isimlere yönelen Azerbaycan Milli Takımı'nın Samet Aybaba ile görüşmeleri tıkandı. Listede bir çok isim bulunduran Azerbaycan heyeti Samet Aybaba'yı listede geride bıraktı.
Süper Lig'de son olarak Adana Demispor'u çalıştıran Samet Aybaba Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşme gerçekleştirmişti. Tecrübeli teknik adamın Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşmelerin tıkandığı öğrenildi. Listede bir çok isim bulunduran Azerbaycan heyeti Samet Aybaba'yı listede geride bıraktı.
Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan ve daha sonrasında takımdan ayrılan Okan Buruk da Azerbaycan Milli Takımı'yla görüşme gerçekleştirmişti. Yurt dışı ve Anadolu'da takım çalıştırmayı bu sezon düşünmeyen genç teknik adam teklifi kabul etmemişti.
Samet Aybaba'nın kararı
1988'de jübile yaptıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Samet Aybaba'nın çalıştırdığı takımlar sırasıyla şu şekilde;
1990-91: Ankaragücü
1993-94: Kayserispor
1994-95: Adana Demirspor
1996-97: Kayserispor
1997-99: Ankaragücü
1999-00: Vanspor
2000-01: Gençlerbirliği
2001-02: Gaziantepspor
2002-2004: Trabzonspor
2004-05: Ankaraspor
2006-07: Gaziantepspor
2007-07: Çaykur Rizespor
2007-08: Bursaspor
2008-09: Gençlerbirliği
2010-11: Bucaspor
2012-13: Beşiktaş
2013-14: Antalyaspor
2014-15: Adana Demirspor (Sportif Direktör)
2015-2016: Eskişehirspor
2017-2018: Sivasspor
2018-2019 Bursaspor
2019-2019: Kayserispor
2020-2021: Kayserispor
2021-2021: Adana Demirspor
Kaynak: Star.com.tr