HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini tel’in ediyorum

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, işgalci siyonist rejimin sözde başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesindeki sözde bakanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hadsiz açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Netanyahu ve avenesi, ahlaktan ve insanlıktan söz edebilecek en son kişiler bile değildir”

Siyonist çetenin ahlak ve insanlıktan söz edemeyeceğinin altını çizen Yapıcıoğlu, "Kuduz köpek stratejisiyle hareket eden terör rejimi, mutlak kötülüktür. Bu şerr-i mutlak, dünyanın her yerinde nefretin ve kötülüğün ortak adı olarak kabul edilecektir. Hal böyleyken Netanyahu ve avenesi, ahlaktan ve insanlıktan söz edebilecek en son kişiler bile değildir." ifadelerini kullandı.

"Siyonist saldırganlığa karşı somut iş birliklerini hayata geçirmenin tam zamanıdır"

Tüm insanlığı ve insani değerleri hedef alan siyonist düşmana karşı İslam dünyasına vahdet çağrısında bulunan Yapıcıoğlu, "Bu pervasız düşmana karşı güç toplamak, ittifaklar kurmak, ertelenemez bir zorunluluktur. İslam ümmetinin ittihadı, farzdır. Tüm tefrikalarımızı bir kenara bırakıp siyonist saldırganlığa karşı siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel iş birliklerini somut olarak hayata geçirmenin tam zamanıdır." dedi.

"Soykırıma katılan çifte vatandaşlar hakkında derhal soruşturma açılmalıdır"

Açıklamasında Gazze'deki katliamlara iştirak eden çifte vatandaş siyonistlere de dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Diğer taraftan Gazze’deki soykırım suçuna ortak olan ve açık kaynaklardan ulaşılan bilgilerle ifşa olan çifte vatandaş siyonistlerle ilgili de derhal harekete geçilmelidir, soykırımcı katillerin tamamı hakkında soruşturma açılmalıdır." çağrısında bulundu.

“İlâ cehenneme zumerâ”

Yapıcıoğlu, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Katil Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini bir kez daha tel’in ediyorum. İlâ cehenneme zumerâ!"