Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu'

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma ve lojistik alanında varılan anlaşma, Orta Doğu’da kartların yeniden karılmasına neden oldu.

Tarihi Hicaz Demiryolu’nu canlandıracak proje, Körfez’i Avrupa’ya bağlama potansiyeli taşırken; İsrail basınında, Tel Aviv'in kendi ticaret koridoru planına yönelik "ölümcül darbe" olarak yorumlandı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma altyapısını güçlendirmek amacıyla atılan yeni adım, küresel ticaret ve enerji koridorları tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN ANLAŞMASI BÖLGESEL TİCARET KORİDORLARINI SALLADI

İki ülke arasında ulaştırma ve lojistik ağlarını güçlendirmeyi hedefleyen iş birliği anlaşması, sadece ikili ilişkileri değil, tüm Orta Doğu jeopolitiğini etkileyecek bir hamle olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre bu proje, Körfez ülkeleri ile Avrupa arasındaki lojistik entegrasyonu kökten değiştirecek bir potansiyele sahip.

TARİHİ HİCAZ DEMİRYOLU YENİDEN CANLANIYOR: HÜRMÜZ’E KARA ALTERNATİFİ

Anlaşmanın şüphesiz en stratejik ve dikkat çeken başlığı, tarihi Hicaz Demiryolu hattının yeniden canlandırılması planı oldu. Orta Doğu ve Körfez hattında yepyeni bir lojistik koridor oluşturması beklenen bu güzergah, bölgedeki ticaret akışını ciddi oranda hızlandıracak.

Dahası, geliştirilen bu yeni demir yolu hattının, küresel ticaretin en hassas noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı merkezli deniz taşımacılığına alternatif, kara tabanlı ve daha güvenli bir güzergah sunabileceği belirtiliyor.

İSRAİL BASININDAN ÇARPIK ANALİZ: HAYAL VE YIKILIŞI

Bu dev hamle, bölgedeki kendi tekelini ve lojistik planlarını korumak isteyen İsrail tarafında ise büyük bir yankı uyandırdı ve endişeyle karşılandı. Ülkenin önde gelen yayın organlarından Srugim internet sitesi, gelişmeyi oldukça sert ve dramatik bir dille manşetine taşıdı.

İsrail medyasında yer alan haber, "Hayal ve Yıkılışı: Türkiye ve Suudi Arabistan, İsrail Planına Ölümcül Darbe Vurdu" başlığıyla okuyuculara duyuruldu.

Analizlerde, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın ortaklığında yükselecek yeni güzergahın, İsrail'in bölge için kurguladığı mevcut ticaret koridoru planlarını tamamen işlevsiz bırakacağı ve rekabet gücünü kıracağı açıkça itiraf edildi.

BÖLGESEL TİCARETTE YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİ

Uluslararası aktörler ve uzmanlar, bu demiryolu hamlesinin Orta Doğu ve Avrupa arasındaki ekonomik entegrasyonu zirveye taşıyacağı görüşünde birleşiyor. Ticaret rotalarını çeşitlendirecek ve taşımacılık kapasitesini artıracak olan bu stratejik projenin uygulama süreci, etapları ve doğuracağı diplomatik sonuçlar tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.