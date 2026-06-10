Trump İsrailli muhabiri mosmor etti: Erdoğan olağanüstü bir lider! Çok da saygı duyuyorum

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nda düşürülen ABD ordusuna ait Apache helikopterini gerekçe göstererek İran'a çok sert saldıracaklarını söyleyerek buna hakları olduğunu savundu.

Toplantıda İsrailli gazetecinin, Erdoğan algısı ise elinde patladı. İsrailli gazeteci “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye’ye F-35 satacak mısınız?” sorusuna Trump şu cevabı verdi:

BEN BAŞKANKEN RAHAT OLUN!

"Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen ‘Erdoğan’ı seviyor’ diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan. Böyle bir şey duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var" ifadelerini kullandı.