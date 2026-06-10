  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın gazeteciye ‘Evli misin?’ diye sordu! Hayır cevabını alan Erdoğan'dan tavsiye Pezeşkiyan “Onurumuzu ve toprağımızı koruyacağız” Asla teslim olmayacağız İşte 2 kez veto edilen kararnamenin hikayesi: Örtülü yazarın örtü düşmanına desteği duvara tosladı Özgür için çember daralıyor: Şoförleri gözaltına alındı Ankara'nın en kritik koltuğundaki isim yüksek yargıya taşındı! Şarlatan Adnan Oktar'ın kediciğine hesap şoku: Erişim engeli geldi Gece yarısı kalleşçe saldırdılar! Küresel zorba Trump'tan İran'a sinsi 'bedel' tehdidi Belediye personeli ve şoförden itiraflar! Fuhuşçu Tanju’ya cinsel saldırı soruşturması Akıllara Epstein rezaleti geldi ABD askerinin paçasından iğrençlik aktı Kılıçdaroğlu Genel Merkezi, Özel Meclis Grubunu aldı! Mirası bölüştüler
Dünya Trump İsrailli muhabiri mosmor etti: Erdoğan olağanüstü bir lider! Çok da saygı duyuyorum
Dünya

Trump İsrailli muhabiri mosmor etti: Erdoğan olağanüstü bir lider! Çok da saygı duyuyorum

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Trump İsrailli muhabiri mosmor etti: Erdoğan olağanüstü bir lider! Çok da saygı duyuyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın açıklamasında İran'a yönelik saldırılara ilişkin konuşarak, çok sert vuracaklarını aktardı. İsrailli bir gazetecinin “Erdoğan İsrail’i sürekli tehdit ediyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı?” sorusuna ise Trump, "Erdoğan olağanüstü bir lider. Çok da saygı duyuyorum. Böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da konuşan Trump, Hürmüz Boğazı'nda düşürülen ABD ordusuna ait Apache helikopterini gerekçe göstererek İran'a çok sert saldıracaklarını söyleyerek buna hakları olduğunu savundu.

Toplantıda İsrailli gazetecinin, Erdoğan algısı ise elinde patladı. İsrailli gazeteci “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail’i tehdit etmeyi sürdürüyor. Sizce İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma çıkma ihtimali var mı? Ayrıca Türkiye’ye F-35 satacak mısınız?” sorusuna Trump şu cevabı verdi:

BEN BAŞKANKEN RAHAT OLUN!

"Erdoğan benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Kendisini çok severim. Bunu söylememem gerekiyor çünkü basın hemen ‘Erdoğan’ı seviyor’ diyecek. Ama o olağanüstü bir lider ve güçlü bir insan. Böyle bir şey duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin yaşanacağını sanmıyorum; en azından ben başkanken olmaz. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Siz daha çoook tokat yersiniz!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Siz daha çoook tokat yersiniz!

Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Siz daha çoook tokat yersiniz!

Rozetini başkan Erdoğan taktı! Bağımsız milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'de
Rozetini başkan Erdoğan taktı! Bağımsız milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'de

Siyaset

Rozetini başkan Erdoğan taktı! Bağımsız milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Açıklanan destek tutarlarını artırıyoruz! Hayırlı, bereketli olsun!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Açıklanan destek tutarlarını artırıyoruz! Hayırlı, bereketli olsun!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: Açıklanan destek tutarlarını artırıyoruz! Hayırlı, bereketli olsun!

Kadın gazeteciye ‘Evli misin?’ diye sordu! Hayır cevabını alan Erdoğan'dan tavsiye
Kadın gazeteciye ‘Evli misin?’ diye sordu! Hayır cevabını alan Erdoğan'dan tavsiye

Gündem

Kadın gazeteciye ‘Evli misin?’ diye sordu! Hayır cevabını alan Erdoğan'dan tavsiye

Bakan Gürlek’ten Başkan Erdoğan'a yönelik sözlere tepki: Katil Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir
Bakan Gürlek’ten Başkan Erdoğan'a yönelik sözlere tepki: Katil Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir

Gündem

Bakan Gürlek’ten Başkan Erdoğan'a yönelik sözlere tepki: Katil Netanyahu'nun hadsiz sözleri yok hükmündedir

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yani?

Yorum yapın arkadaslar.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23