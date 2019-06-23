SAMEK yılsonu genel sergisi Donatım Park’ta

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK Yılsonu Genel Sergisi ve 2018-2019 eğitim dönemi kapanış programı 25 Haziran Salı günü Donatım Park’ta gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) Yılsonu Genel Sergisi ve 2018-2019 eğitim dönemi kapanış programı Donatım Park’ta yapılacak. 25 Haziran Salı günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek programda SAMEK kursiyerleri tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği eserler katılımcıların beğenisine sunulacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Geleneksel sanatlardan el sanatlarına, güzel sanalardan müzik ve dil eğitimlerine kadar pek çok branşta hizmet sunan SAMEK’lerde 2018-2019 eğitim dönemi 20 merkez 100 branş ve 9 bin 500 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Kursiyerlerimizin heyecanına ortak olmak isteyen tüm sanatseverleri Donatım Park’ta gerçekleştireceğimiz SAMEK Yılsonu Genel Sergimize ve 2018-2019 eğitim dönemi kapanış programımıza bekliyoruz” denildi.