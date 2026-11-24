Büyükelçi Yılmaz, Suriye Sanayi ve İç Ticaret Bakanı Basil Abdülhannan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirebilecek adımları değerlendirdi. Yatırım fırsatlarının da gündeme geldiğini belirten Yılmaz, ortak refaha katkı sağlayacak çalışmalar üzerinde görüşmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Suriye Sanayi ve İç Ticaret Bakanı Abdülhannan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Yılmaz, iki komşu ve kardeş ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması fırsatlarını ele aldıklarını belirtti.

Yılmaz, ortak refaha katkı sağlayacak işbirliği imkanlarını birlikte değerlendirmeye devam edeceklerini aktararak, Abdülhannan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Heykel ile de bir araya geldikleri bilgisini veren Yılmaz, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm alanlarında Türkiye ile Suriye arasında geliştirilebilecek işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Yılmaz, bu alanlarda tecrübe paylaşımı ve ortak çalışmaların iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağına inandıklarını ve Türkiye-Suriye ilişkilerine yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.