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Spor Samatta golle başladı
Spor

Samatta golle başladı

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve kiralık olarak Royal Antwerp'e transfer olan Mbwana Samatta yeni takımındaki ilk golünü attı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 11:15:00 -
Samatta golle başladı


Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve kiralık olarak Royal Antwerp'e transfer olan Mbwana Samatta yeni takımındaki ilk golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Belçika ekibi Royal Antwerp ile Yunanistan'ın Olympiakos takımları karşı karşıya geldi. Antwerp sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Belçika ekibinin golü 74. dakikada Mbwana Samatta'dan gelirken Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Youssef El-Arabi ve 87. dakikada Oleg Reabciuk kaydetti.

Sezon başında Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan Samatta yeni takımıyla ilk golüne imza attı.

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