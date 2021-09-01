Samatta Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp takımı ile anlaştı.
Fenerbahçe 'nin golcü oyuncusu Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp takımına resmen transfer oldu. Antwerp kulübü, Samatta'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmi sitesi üzerinden duyurdu.
Frey ile aynı takıma gitti
Transfer penceresi kapanmadan Antwerp'e geçen Samatta, daha önce Genk takımı ile Belçika'da çok başarılı olmuş daha sonra Premie Lig'e gitmişti. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Antwerp'in kadrosunda eski Fenerbahçeli Michael Frey de yer alıyor.