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Spor Samandıra'da mesai başladı! İşte Jose Mourinho'nun teknik ekibi
Spor

Samandıra'da mesai başladı! İşte Jose Mourinho'nun teknik ekibi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 13:59:00 -
Samandıra'da mesai başladı! İşte Jose Mourinho'nun teknik ekibi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Samandıra'ya geldi ve çalışmalara başladı. Ayrıca Portekizli çalıştırıcının, teknik heyetinde yer alacak isimler de resmen açıklandı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho görevine başladı. Dün akşam İstanbul'a gelen Portekizli teknik direktör, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe kıyafetleriyle bir fotoğraf paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi de etiketleyerek "1. gün" notunu düştü.

Tesislerde Sportif Direktör Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, bir tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi.

Mourinho'nun birlikte çalışacağı teknik kadrosu, yardımcıları ve görevleri şu şekilde olacak:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör), Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist / Spor Bilimcisi), Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü), Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri), Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi), Giovanni Cerra (Data Analiz)

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