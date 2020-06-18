Samandağ'da yunuslar tekneyle yarıştı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus balığı, izleyenleri mest eden görüntüler verdi.
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu.
İlçede denize açılan bir tur teknesine yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Görüntülerde, denize girip çıkan yunusların gösterisini izleyen vatandaşların heyecanla alkışladıkları duyuldu.