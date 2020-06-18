  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Samandağ'da yunuslar tekneyle yarıştı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus balığı, izleyenleri mest eden görüntüler verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:08:00 -

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus, görsel şölen oluşturdu.

İlçede denize açılan bir tur teknesine yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Görüntülerde, denize girip çıkan yunusların gösterisini izleyen vatandaşların heyecanla alkışladıkları duyuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı