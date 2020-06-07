Saman yüklü kamyon devrildi
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde saman yüklü kamyon yan yattı.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde saman yüklü kamyon yan yattı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Seyfettin Duran idaresindeki 02 ABD 804 plakalı kamyon, Malatya Karayolu 15. Kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonda bulunan saman çuvalları yola dağıldı. Yaşanan kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.