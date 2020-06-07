  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Saman yüklü kamyon devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde saman yüklü kamyon yan yattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 13:28:07 -
Saman yüklü kamyon devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya Karayolu üzerinde saman yüklü kamyon yan yattı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Seyfettin Duran idaresindeki 02 ABD 804 plakalı kamyon, Malatya Karayolu 15. Kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonda bulunan saman çuvalları yola dağıldı. Yaşanan kazada sürücü yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı