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'Şalterleri kapatın, evden çıkmayın' KKTC felaketi yaşıyor!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde günlerdir süren yağışlar yer yer su baskınlarına neden oldu. Pek çok noktaya elektrik verilemezken KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyardı.

06 Aralık 2018 Perşembe 08:53
'Şalterleri kapatın, evden çıkmayın' KKTC felaketi yaşıyor!

KKTC genelinde iki gündür etkili olan fırtına ve yağmurun şiddetlenmesiyle bazı yerlerde görüş mesafesi beş metreye kadar düştü.

Girne'de şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle bazı otel, işyeri ve evleri su bastı. Meteoroloji Müdürlüğü de fırtına ve yağışın yarın etkisini artıracağını belirterek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

"Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi halka dikkatli olmaları çağrısında bulunarak şu duyuruda bulundu: "Sel-su baskını olması halinde evlerinde elektrikli cihaz kullanılmaması, elektrik şalterlerinin derhal kapatılması gerekiyor. Vatandaşların, zorunlu olmadıkça evlerden ayrılmaması, gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması; trafiğe çıkılması halinde trafikte araçları ile risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girilmemesi gerekiyor"

Elektrik verilemiyor

Bu arada Girne-Lefkoşa, Girne-Dikmen ve Güzelyurt-Kalkanlı kara yolları şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. Birçok bölgeye enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik verilemiyor.

Okullar tatil edildi

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ile okulların kötü hava şartları nedeniyle tatil edildiğini duyurdu. Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü de; yaptığı açıklamada eğitime bir gün ara verdiklerini bildirdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 08:53
  1. KKTC
  2. fırtına
  3. yağış
  4. elektrik

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