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Dünya Salon bir anda kahkahaya boğuldu! Trump'a prompter göndermesi
Dünya

Salon bir anda kahkahaya boğuldu! Trump'a prompter göndermesi

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Salon bir anda kahkahaya boğuldu! Trump'a prompter göndermesi

Kanada Başbakanı Mark Carney, konuşma yaptığı sırada teleprompterin arızalanması üzerine "Belli bir dünya liderinin aksine, ben bunu bir komplo olarak görmüyorum." diye konuştu.

Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen basın toplantısı sırasında Başbakan Carney'in teleprompteri arızalandı.

Bunun üzerine Carney, "Teleprompterin çalışmayı durdurduğunu size bildirmek isterim. Belli bir dünya liderinin aksine, ben bunu bir komplo olarak görmüyorum." dedi.

Toplantıyı takip edenler Carney'nin sözlerine kahkahalarla karşılık verirken, bu ifadeler ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

 

BM'de teleprompter ve yürüyen merdiven "krizi"

Trump, Eylül 2025'te ikinci başkanlık döneminin ilk Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu konuşmasında, teleprompter bozuk olduğu için bir süre konuşmasına başlayamamış, ardından mizahi bir dille BM asansörlerinin ve teleprompter cihazlarının bozuk olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray da yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ilişkin, "kasıtlı yapıldıysa ilgili kişi işten çıkarılmalı" çağrısı yapmıştı.

 

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise yürüyen merdivenlerin aniden durmasına ABD delegasyonundan kameramanın neden olmuş olabileceğini açıklamıştı.

The Times'ın haberinde, BM'deki bazı görevlilerin, fonları kesen Trump yürüyen merdivene geldiğinde, merdiveni bilerek durdurup "BM'nin parası bitti" mesajı vermek için kendi aralarında şakalaştıkları öne sürülmüştü.

Trump, daha sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, konuşması sırasında yaşanan aksaklıkların birer tesadüf olmadığını savunarak, bunların "planlanmış sabotaj girişimleri" olduğunu ileri sürmüştü.

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