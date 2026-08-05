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Gündem Son dakika! Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı saklandığı evde yakalandı
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Son dakika! Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı saklandığı evde yakalandı

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Son dakika! Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı saklandığı evde yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, saklandığı evde enselendi.

Firari Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez’in MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonda JASAT unsurları tarafından yakalandığı öğrenildi.

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