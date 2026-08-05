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Gündem İçişleri Bakanı Çiftçi ile YÖK Başkanı Özvar’ı ziyaret etti! Üniversitelerin huzur ve güvenliği için ortak çalışma
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İçişleri Bakanı Çiftçi ile YÖK Başkanı Özvar’ı ziyaret etti! Üniversitelerin huzur ve güvenliği için ortak çalışma

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İçişleri Bakanı Çiftçi ile YÖK Başkanı Özvar’ı ziyaret etti! Üniversitelerin huzur ve güvenliği için ortak çalışma

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ziyaret etti. Görüşmede üniversitelerin huzur ve güvenliği için YÖK ile ortak çalışmaların ele alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, üniversitelerin huzur ve güvenliği, gençlerin güvenli eğitim ortamında geleceğe hazırlanması ve İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasındaki ortak çalışma alanları üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Gençlerin Türkiye'nin geleceğindeki önemine dikkati çeken Çiftçi, "Bilgiyle donanan, değerleriyle geleceğe yürüyen gençlerimiz, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en kıymetli gücümüzdür" ifadesini kullandı. Çiftçi, nazik ev sahipliği dolayısıyla Özvar'a teşekkür etti.

YÖK Başkanı Özvar da paylaşımında, Bakan Çiftçi'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, nazik ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Özvar, yükseköğretim ile kamu kurumları arasındaki işbirliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak verimli istişarelerin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.

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