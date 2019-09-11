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Salim Dervişoğlu’nda yeni cepler, kent trafiğini rahatlatacak

Salim Dervişoğlu Caddesi’nde inşa edilecek olan yeni cep duraklar ile trafik akışı rahatlayacak.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:57
Salim Dervişoğlu’nda yeni cepler, kent trafiğini rahatlatacak

Salim Dervişoğlu Caddesi’nde inşa edilecek olan yeni cep duraklar ile trafik akışı rahatlayacak.


D-100 karayoluna alternatif yol olarak kullanılan Salim Dervişoğlu Caddesi’nde toplu taşıma araçlarının yolu alırken duraklarda durması trafik akışında yoğunluğa neden oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı da hem toplu taşıma araçlarının rahat bir şekilde yolcu alıp indirmesini kolaylaştırmak, hem de toplu taşıma araçlarının trafik akışını bozmaması için cadde üzerinde yeni cepler inşa ediyor. Gerçekleştirilen çalışma ile toplu taşıma araçları yolcu alma ve indirmeyi, yeni inşa edilen ceplerde yapacak.


Etaplar halinde Salim Dervişoğlu Caddesi’ni genişleten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Turgut Özal Köprülerinin cadde tarafından bulunan duraklar için yeni cepler inşa ediyor. Çalışmalar kapsamında Adnan Menderes Köprüsünün Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki ayağının yanında bulunan toplu taşıma durağı için inşa edilen ilk cebin çalışmasına başlandı. Çalışmalar kapsamında kazı, dolgu ve ilk kat asfalt serimi yapılırken bordür ve kaldırım çalışmaları sürüyor. Buradaki cep çift şerit ve katılım yolu ile birlikte 190 metre uzunluğunda olacak.


Özellikle yolcu indi bindinin yoğun olarak yapıldığı üç durak için yapılacak olan ceplerden diğer ikisi de Sabancı Kültür Merkezi yanında bulunan Mimar Sinan ve Kocaeli Fuarı önünde bulunan Turgut Özal Köprülerinin yanında bulunan duraklar için inşa edilecek. Her iki cepte tek şeritli ve 90 metre uzunluğa sahip olacak. Yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, cep inşalarını kısa süre içerisinde bitirerek vatandaşların hizmetine sunacak.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:57
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