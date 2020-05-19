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Salihli’de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa’nın Salihli ilçesinde de sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli şekilde düzenlenen sade bir çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:58:27 -
Salihli’de sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa’nın Salihli ilçesinde de sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli şekilde düzenlenen sade bir çelenk sunma töreniyle kutlandı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık destanı olan milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 101. yıl dönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Salihli’de de Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni düzenlendi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilen törende Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.



Sporcular ödüllendirildi


Çelenk töreninin ardından yıl içerisinde Türkiye genelinde kickboks, judo ve satranç branşlarında başarılı olan sporcular tek tek evlerinin önünde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Başarılı sporcular kickboks da Ege Naz Ercan, judo da Duygu Dirgen, Sümeyye Demir, Hilal Öztürk, Nehir Ekşi, Ceren Yılmaz, Aysun Ağdeve, İsmail Yılmaz, Özan Erol, Tuğba Yılmaz ve Şilan Bitgin ile satrançta Göktan Can Kara, Defne Kaçar ve Doruk Domurcak’a ödüllerini Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz tarafından sosyal mesafe kurallarına uyularak verildi.

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