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Yerel Salihli’de bariyerlere çarpan TIR yandı: Sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Salihli’de bariyerlere çarpan TIR yandı: Sürücü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Salihli’de bariyerlere çarpan TIR yandı: Sürücü hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde bariyerlere çarparak karşı şeride geçen TIR alev aldı. Araçta mahsur kalan 37 yaşındaki Kemal Karapınar yaşamını yitirdi.

Kaza, 7 Ekim saat 03.00 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi’ndeki Salihli çevre yolunda meydana geldi. Kemal Karapınar’ın kullandığı zeytin prinası yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Karşı şeride geçen araçta yangın çıktı.

Kaza, 7 Ekim’de saat 03.00 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi Salihli çevre yolunda meydana geldi. Kemal Karapınar idaresindeki zeytin prinası (zeytin posası) yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kaza sonrası TIR alev alırken, çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince TIR’ın içerisinde yapılan kontrollerde, sürücü Karapınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Karapınar’ın cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, sabah saatlerinde TIR’ın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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