Salih Uçan'da mutlu son! Anlaşma sağlandı...
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmezi, bugün Salih Uçan ile yaptıkları görüşmede tüm şartlarda anlaşarak el sıkıştılar.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmezi, bugün Salih Uçan ile yaptıkları görüşmede tüm şartlarda anlaşarak el sıkıştılar.
İŞTE KAZANACAĞI RAKAM
Beşiktaş yönetimi Salih Uçan ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu 30 milyon TL garanti ücret kazanacak.
Ayrıca 25 maçta ilk 11'de yer alması halinde bonusu da hak edecek.
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