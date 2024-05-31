  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Salih Uçan'da mutlu son! Anlaşma sağlandı...
Spor

Salih Uçan'da mutlu son! Anlaşma sağlandı...

Yeniakit Publisher
2024-05-31 08:11:00 -
Salih Uçan'da mutlu son! Anlaşma sağlandı...

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmezi, bugün Salih Uçan ile yaptıkları görüşmede tüm şartlarda anlaşarak el sıkıştılar.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmezi, bugün Salih Uçan ile yaptıkları görüşmede tüm şartlarda anlaşarak el sıkıştılar.

İŞTE KAZANACAĞI RAKAM

Beşiktaş yönetimi Salih Uçan ile 2+1 yıllığına anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu 30 milyon TL garanti ücret kazanacak.

Ayrıca 25 maçta ilk 11'de yer alması halinde bonusu da hak edecek.

Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:
Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:

Spor

Hayırlı olsun diyerek açıkladılar: Beşiktaş’ın yeni hocası belli oluyor! Jose Mourinho derken ters köşe:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aboubakar ile ilgili şaşırtan açıklama! Yırtın şu adamın sözleşmesini! Beşiktaş babasının çiftliği değil...
Aboubakar ile ilgili şaşırtan açıklama! Yırtın şu adamın sözleşmesini! Beşiktaş babasının çiftliği değil...

Spor

Aboubakar ile ilgili şaşırtan açıklama! Yırtın şu adamın sözleşmesini! Beşiktaş babasının çiftliği değil...

Gündeme geldi ve… Aubameyang'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıracak hamle! Duyurdular…
Gündeme geldi ve… Aubameyang'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıracak hamle! Duyurdular…

Spor

Gündeme geldi ve… Aubameyang'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıracak hamle! Duyurdular…

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ın hoşuna gitmeyecek adım: Yeni hedefi artık orası: En büyük teknik adamı aldılar…
Fenerbahçe’den Beşiktaş’ın hoşuna gitmeyecek adım: Yeni hedefi artık orası: En büyük teknik adamı aldılar…

Spor

Fenerbahçe’den Beşiktaş’ın hoşuna gitmeyecek adım: Yeni hedefi artık orası: En büyük teknik adamı aldılar…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23