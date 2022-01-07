Salih olmadı, geri dönüyor!

Beşiktaş'ta başarısız bir sezon geçiren Salih Uçan'a, eski takımı Alanyaspor kancayı taktı. Farioli ile anlaşan Akdeniz temsilcisi, deneyimli futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

Salih Uçan'ın kariyerinin dibe vurduğu dönemde şans verip yeniden yükselişe geçmesini sağlayan Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş ’ta şans bulamayan oyuncuyu yeniden takımda görmek için girişimlere başladı.

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Alanyaspor, Salih Uçan’ı kiralık olarak transfer etmek istiyor. Birçok Anadolu ekibinin listesinde yer alan ve Kartal’da yolcu listesinde olduğu ifade edilen Salih için Başkan Hasan Çavuşoğlu bizzat devrede.

Fanatik'te yer alan habere göre; teknik direktör Farioli’nin de daha önce beraber çalıştığı oyuncuyu çok istediği bildirildi. Özellikle Kayserispor’un da Salih konusunda ısrarcı olduğu ifade edilirken başarılı oyuncunun ise eski takımına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.