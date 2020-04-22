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Ekonomi

"Salgınla Mücadelede Bilişim ve Telekom" konferansı Türksat Tanıtım kanalından yayınlanacak

2020-04-22 11:43:24 -
"Salgınla Mücadelede Bilişim ve Telekom" konferansı Türksat Tanıtım kanalından yayınlanacak

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde bilişim ve telekom altyapılarının rolünün ele alınacağı video konferans, Türksat Tanıtım kanalından yayınlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilecek "Salgınla Mücadelede Bilişim ve Telekom" konulu video konferans etkinliğine şirket iletişim desteği verecek.

Türksat'ın YouTube ve tanıtım kanalından canlı olarak yayınlanacak etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da katılacak.

Bilişim, yazılım, mobil iletişim ve uydu yayıncılığı alanlarında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin iştirak edeceği etkinlikte Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde telekom ve bilişim altyapılarının rolü değerlendirilecek.

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