Salgının turizm sektörüne etkileri değerlendirildi

ANTALYA (AA) - Eczacıbaşı Profesyonel Yurtdışı ve Projeler Akademi Yöneticisi Pınar Günenç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizm sektörüne bakış açısını tamamen değiştireceğini; alışkanlıkların farklılık göstereceğini bildirdi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneğinden (POYD) yapılan açıklamaya göre, derneğin geleneksel toplantısı, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Günenç, küresel Kovid-19 salgınında ve sonrasında, turizm sektörünün hijyen kavramına bakışına ilişkin sunum yaptı.

Kovid-19 gibi salgınlarda en önemli tedbirin, herkesin hijyen kurallarını büyük bir dikkatle uygulaması olduğunu vurgulayan Günenç, bu tedbirlerin başında, ellerin sıklıkla ve en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması, suyun bulunmadığı ortamda ise alkol esaslı dezenfektan kullanılması gerektiğini hatırlattı.

Günenç, sosyal mesafe kurallarına uymanın da büyük önem taşıdığını belirterek şöyle devam etti:

"Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de değişimin kaçınılmaz olduğunu gözlemlemekteyiz. Artık sektöre bakış açısı tamamen değişecek ve uzun yıllardır süregelen alışkanlıklar farklılık gösterecektir. Kovid-19 salgınıyla hijyen, dezenfeksiyon ve temizlik konuları tekrar gündemimizin odak noktasına oturmuştur. Bu bağlamda insanlar artık evlerinden çıktıktan sonra evlerine tekrar sağlıklı olarak dönmek için tüm tedbirlerin alınmış olmasını isteyeceklerdir. Oluşturulacak tüm yeni projeler hazırlanırken de bu eğilim göz önünde bulundurulmalıdır."

Kendilerinin de hijyenik ortamlar oluşturulması konusunda sektörün yanında olduklarına işaret eden Günenç, sektöre yenilikler kazandıracak ürün ve çözümler üzerine çalıştıklarını bildirdi.

Günenç, işletmelere sadece ürün bazlı değil, eğitimlerle ve hayata geçirilen projelerle de destek olduklarını vurgulayarak "Müşterilerimizin yüksek standartta temizlik ve hijyen seviyesini sağlaması için gerek yerinde eğitimlerle gerekse de uzaktan eğitim programımızla, Kovid-19 gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak sektörün hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Günenç, sosyal medya hesaplarından sektör profesyonellerine ve turizm öğrencilerine "online" seminerler vermeye başladıklarını kaydetti.