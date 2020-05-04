“Salgın kontrol önlemleri ile ekonomik önlemler eşgüdümlü uygulanmalı”

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) online etkinlik serisi YASED United kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin konuğu Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame oldu. Web seminerinde konuşan Kouame, krizden çıkış için salgın kontrol önlemleri ile ekonomik önlemlerin eşgüdüm içinde uygulanması gerektiğini ifade etti. Kouame, “Bu kriz, küresel yayılımının hızı ve boyutları bakımından daha önceki hiçbir krize benzemiyor. Başka birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de ilk göstergeler krizin ekonomik etkisinin derin ve yaygın olacağına işaret ediyor. Bu durum, pandemi eğrisini düzleştirmeye ve insanların hayatlarını kurtarmaya yönelik salgın kontrol önlemlerini özellikle insan sermayesinin ve istihdamın, finansal sektörün, tedarik zincirlerinin ve üretime dönük varlıkların korunması üzerinde odaklanarak krizin ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik önlemler ile birleştiren cesur ve eşgüdümlü bir şekilde hareket etmeyi gerektirmektedir” dedi.

YASED Başkanı Ayşem Sargın da, “Türkiye kriz yönetimini sanayi sektöründe başarıyla uygulayabilirse ve güvenli kaynak ülke olarak konumlanabilirse, dünyanın tedarik zinciri çeşitlendirmesine gittiği kriz sonrası dönemde, kendine yeni büyüme alanları bulabilir” diye konuştu.