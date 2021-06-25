Salgın Afrika'nın belini büktü! 190 milyar dolarlık kayıp

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, çevrimiçi düzenlenen "AfDB 2021 Yıllık" toplantısında yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kıta ekonomisinde 190 milyar dolarlık kayıp yaşandığını belirtti.

Kovid-19 yüzünden 30 milyon kişinin yoksullaşmasına neden olabileceğini kaydeden Adesina, 2021 yılın sonunda tahmini 39 milyon insanın yoksul olabileceğine işaret etti.

Adesina, AfDB'nin küresel sermaye piyasalarında 3 milyar dolarlık bir sosyal etki tahvilinin lansmanı ile Afrika ekonomilerine hızlı adımlar attığını söyledi.

AfDB'nin ayrıca 10 milyar dolarlık bir Kriz Müdahale Tesisi duyurduğunu aktaran Adesina, "Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine 28 milyon dolar sağladık. Hayatları ve geçim kaynaklarını kurtardık." dedi.

Adesina, 2021'de yüzde 3,4'lük bir ortalama Gayri Safi Yurt İçi Hasıla büyümesi ile kıtanın toparlandığını da belirtti.