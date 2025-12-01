  • İSTANBUL
Gündem Saldırıya uğrayan 'VIRAT' isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı
Saldırıya uğrayan 'VIRAT' isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

Saldırıya uğrayan 'VIRAT' isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

Rusya’ya seyir halindeyken Karadeniz’de uluslararası sularda insansız deniz aracı (İDA) ile saldırıya uğrayan 'VIRAT' isimli gemi, özel römorkör refakatinde çekilerek İstanbul açıklarına getirildi.

Karadeniz'de uluslararası sularda insansız deniz aracı (İDA) saldırısına hedef olan "VIRAT" isimli gemi, çekme operasyonuyla İstanbul boğazı yakınlarına ulaştı. Tankerin saldırıya uğradığı bölgeden alınarak römorkör eşliğinde çekilmesine başlanmıştı.

Gemi, Karadeniz'in İstanbul'a yakın noktasına, Sarıyer hizasında açık bölgeye ulaştı.

 

MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, VIRAT isimli tankerin Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını doğrulamıştı.

Bakanlık, olayın ardından hemen kurtarma unsurları ve ticari gemileri bölgeye yönlendirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirmişti.

Ancak, saldırı sonrası geminin makine dairesinde yoğun duman tespit edilmişti.

 

TÜRKELİ LİMANI'NA YANAŞTIRILACAK

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının son açıklamasına göre, VIRAT isimli geminin çeki operasyonunun devam ettiği ve rotasının belirlendiği belirtilmişti. Geminin, plan dahilinde teknik inceleme ve güvenlik tedbirleri için Türkeli Limanı'na yanaştırılması bekleniyor.

 

