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Gündem Saldıran kişi belli! İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik bıçaklandı
Gündem

Saldıran kişi belli! İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik bıçaklandı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 12:25:00 - 2024-03-12 12:34:26
Saldıran kişi belli! İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik bıçaklandı

Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı. Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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