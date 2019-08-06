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Saldırıların ardından ABD'de, "Kurşun geçirmez çanta" dönemi!

ABD'nin iki eyaletinde yaşanan saldırıların ardından, ülkede çocuklar için kurşun geçirmez çanta satılmaya başlandı.

06 Ağustos 2019 Salı 16:35
Saldırıların ardından ABD'de, "Kurşun geçirmez çanta" dönemi!

Amerika'da geçtiğimiz hafta sonu Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi, Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de ırkçılık yükseldi

ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

Diğer yandan, El Paso saldırganının saldırı öncesinde sosyal medya hesabından ırkçı söylemler içeren manifesto yayınlamasına dikkati çeken Trump, "Milletimiz tek bir ses olarak, nefreti, bağnazlığı ve beyaz ırkçılığı kınamalı. Bu şeytani ideolojilerin yenilmesi gerekiyor." demişti.

Çocuklar için kurşun geçirmez çanta satışı

Bireysel silahlanmanın zirvede olduğu ülkelerden Amerika'da, şimdi de okula giden siyahi çocukları korumak için kurşun geçirmez çantalar satışa sunuldu.

Kurşun geçirmez çantalar, marketlerde 120 dolardan alıcı bekliyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:35
  1. ABD
  2. saldırı
  3. kurşun geçirmez çanta

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