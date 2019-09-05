0553 313 94 23

Salda Gölü'ndeki ziyaretçi sayısı 800 binin üzerinde

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalları ve turkuaz renkli suyunun rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'ne yılın sekiz ayında gelen ziyaretçi sayısı 800 bini geçti.

05 Eylül 2019 Perşembe 20:57
Salda Gölü'ndeki ziyaretçi sayısı 800 binin üzerinde

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalları ve turkuaz renkli suyunun rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'ne yılın sekiz ayında gelen ziyaretçi sayısı 800 bini geçti.

Burdur Valiliğince kentteki turizm noktalarının ziyaretçi sayılarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak - 31 Ağustos arasındaki ziyaretçi sayıları, 2018'in aynı dönemi ile karşılaştırıldığında önemli artış kaydedildi.

Burdur Müzesini ziyaret edenlerin sayısı, belirtilen dönemlerde 16 bin 630'dan 26 bin 295'e ulaştı.

Sagalassos Antik Kenti'ne gelenler ise 39 bin 427'den 62 bin 842'ye çıktı.

İnsuyu Mağarası'nı da yılın ilk sekiz ayında 87 bin 186 kişi ziyaret etti.

Son yıllarda bilinirliği oldukça artan, doğal güzelliği ve yoğun ziyaretçi sayısı ile gündeme gelen Salda Gölü'nde, bu yıl 31 Ağustos itibarıyla ziyaretçi sayısı 800 binin üzerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, ziyaretçi sayılarındaki artışın Burdur için memnuniyet verici olduğunu ifade etti. 

Burdur'un turizm alanında önemli potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Her zaman dile getiriyorum. İlimizin bundan sonraki temel gelişim alanlarının en güçlüsü turizm olacaktır. Yıllar itibarıyla artış oranları da bunu ortaya koyuyor. İlgili bakanlıklarımızla bu alanlarda etkili projeler geliştiriyoruz ve hükümetimizin desteğini alıyoruz. Temel hedefimiz, tarihi ve doğal mirasımızı koruyarak sahip olduğumuz potansiyeli turizme kazandırmak ve gelen ziyaretçilerimize yeterli ve kaliteli hizmet sunabilmektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 20:57
  1. Burdur
  2. Salda Gölü
  3. Hasan Şıldak
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    44. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı
    1. 44. Toronto Uluslararası Film..
    2. İngiltere'de Brexit öncesi Amerika'dan..
    3. Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı..
    4. Burundi'den BM'ye "ülkeyi..
    5. Samsun Valiliğinden “sel” açıklaması
    6. Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
    7. "Birinci amacımız ligde ilk 8'e kalmak"
    8. Fatih Terim ne kadar ceza aldı? TFF..
    9. Fenerbahçe, Alanyaspor maçı..
    10. PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza
    11. Volkan Demirel: Fenerbahçeli olmayan..
    12. HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ceylan,..
    13. Amerika'da Dorian kasırgası yeniden..
    14. Salda Gölü'ndeki ziyaretçi sayısı 800..
    15. A Milli Takım, Riva’da hazırlıklarını..
    16. Uçuruma düşmekten ağaç kurtardı
    17. "Suspended" sergisi açıldı
    18. Traktörün altında kalan çocuk hayatını..
    19. ABD'de kritik gelişme! Tehlike üst..
    20. AA Yönetim Kurulu Üyesi Pirtini'den..
    21. Karısını öldüren adam Ankara’da..
    22. Afganistan'da bomba yüklü araçla..
    23. VEDAŞ, borcu olan belediyenin..
    24. Badem ağaçlarını ilaçlamak isterken..
    25. Kuzey Kore, BM'den ülkedeki yardım..
    26. Yemen'deki hapishane saldırısında ölü..
    27. Bodrum’da oltasına takılan balığı..
    28. "Lübnan'da ekonomik durum çok kötü"
    29. İŞKUR TYP başvuru nasıl yapılır? İŞKUR..
    30. Senegal'de başörtüsünü yasaklayan..
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı? Görüntüler yayınlandı
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'