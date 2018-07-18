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Salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

Hemen her yemekte kullanılan salçalar evlerden eksik olmamaktadır. Ancak salça kısa zamanda ilk günkü görünümünü kaybedip ve küflenebilir. Doğru teknikler uygulayarak salçayı küflenmeden saklamak mümkün.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 23:56
Salçanın küflenmesi nasıl önlenir?

Salçayı steril edilmiş kavanoza aktarın. Mümkün olduğunca küçük kavanoz kullanılıp, kısa sürede tükenmesi sağlanır. Kavanozları steril hale getirmek için bulaşık makinesine koyup, deterjansız kaynar suda yıkatabilirsiniz.

Kavanozdan salça alınırken temiz kaşık kullanılmalıdır. Alınca aynı kaşığın tersiyle düzeltilmeli ve üzeri tamamen kaplana kadar zeytinyağı dökülmelidir. Böylece havayla teması kesilecek ve küflenmeyecektir.

Bir tencerede 1 kilo salçaya 1 su bardağı zeytinyağı koyulur. Çok kısık ateşte rengini bozmadan kaynayana kadar karıştırılır. Kaynadıktan sonra altı kapatılır ve 1 yemek kaşığı turşuluk tuz ilave edilir. Soğuyunca steril edilmiş kavanozlara koyulup, buzdolabında saklanmalıdır. Bu işlem salçanın rengini koyulaştıracaktır.

Salça bir fırın tepsisine boşaltılır. Biraz zeytinyağı eklenerek karıştırılır. Düşük ısılı fırında karıştırılarak pişirilir. Kaynayınca 1 kaşık kalın tuz atılır. Rengi koyulaşınca tamam demektir. Soğuyunca steril kavanozlara doldurulup, buzdolabında saklanabilir.

Salça sadece 1 yemek kaşığı kalın tuzla karıştırılıp, yeniden kavanoza koyulur.

Uzun süre kullanılmayacak salçalar için bir miktar katı yağ eritilerek salçanın üzeri örtülene kadar dökülür. Kapağı sıkıca kapatılarak saklanabilir.

Teneke kutuda alınan salçalar için kullanıldıktan sonra üzeri çay tabağı ile kapatılabilir. Hava almayacağı için bozulmayacaktır.

NOT: Tuz ve yağ koyulan salça yemeklerde kullanıldığında, yemeğe eklenecek yağ ve tuz miktarı için tadına bakılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 23:56
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