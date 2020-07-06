Salçalık domatesi güneş çarptı! Fiyatlar tavan yapmasın

Türkiye’nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Bursa’nın ovalarındaki domateslerin yüzde 90’ı hastalıktan kururken, domates ve salça fiyatlarının tavan yapması bekleniyor. Tarlasındaki domatesleri kuruyan Üretici Ersin Demir, “1997 yılından itibaren bu hastalık domateslerde var. 23 yıldır bu hastalık iyice nüksetti. 23 yıl geçmiş bu hastalığa bir çare bulunamamış, bütün emeklerimiz boşa gitti” dedi. Dönümüne 5 bin lira masraf yaptıklarını belirten Demir, “Masrafımız çok ağır. Ağlanacak bir durumdayız. Mustafakemalpaşa ve Karacabey ovasındaki domateslerin yüzde doksanı kurudu. Bu ovalar Türkiye’deki salçalık domatesin yüzde 40’ını karşılıyor. Bu yıl domates fiyatları yüksek oranda artış gösterir. Ülke olarak salça açığımız vardı. Şili’den salçalık domates ihraç edildi geçtiğimiz yıl. Önümüzdeki yıl salça fiyatları çok artış gösterir. Bu hastalık bu yıl sadece domateste değil biberlerde de var bu yıl domates salçası fiyatları değil biber salçası fiyatları da artış gösterir” dedi.