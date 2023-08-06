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Sosyal Medya "Salavat getirebilir misiniz?" sorusuna verilen inanılmaz cevaplar
Sosyal Medya

"Salavat getirebilir misiniz?" sorusuna verilen inanılmaz cevaplar

Yeniakit Publisher
2023-08-06 15:45:00 -

Hayal Hanem ekibinin yaptığı sokak röportajı, izleyenlere birçok şeyi sorgulattı...

Hayal Hanem Mersin ekibi, sokağa inerek vatandaşlarla röportaj gerçekleştirdi.

Röportajda vatandaşlara, "Salavat getirebilir misiniz?" diye soruldu.

Çoğu kişinin salavat getirmeyi bile bilmemesi ağızları açık bıraktı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler, "Hata kimde, ailede mi, okullarda mı?" sorularını akıllara getirirken, din eğitimi konusunda nerede hata yapıldığı sorgulanmaya başlandı.

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