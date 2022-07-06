‘Salağa yatan’ Ertuğrul, eteğindeki taşları döktü! İşte HDP'nin bir telefonuna tav olanlar

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Ertuğrul Özkök, eşinin adına göndermede bulunduğu "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında sürdürdüğü yazılarında bugün, HDP'nin Danışma Kurulu'nda yer alan isimlerini güzelledi.

Önce salağa yatıp sonra anlattı

Hasan Cemal, Mehmet Altan ve Ali Bayramoğlu gibi isimlerin HDP Danışma Kurulu'nda yer almasına şaşırdığını söyleyip salağa yatan Özkök, ilgili isimlerin PKK sevici HDP'nin bir telefonu ile nasıl ikna olduğunu kaleme aldı.

"Bir haftadır Amerika Birleşik Devletleri’ndeydim. İtiraf edeyim bilinçli bir şekilde Türkiye diyeti yaptım." diyen Özkök, "Döndüğümde ise beni şaşırtıcı bir sürpriz bekliyordu. HDP Kongresi yapılmış ve çok şaşırtıcı bir “Danışma Kurulu” oluşturulmuştu. Tabii en şaşırtıcısı yakından tanıdığım üç kişinin HDP Danışma Kurulu'na girmesiydi. Bu kişiler Hasan Cemal, Mehmet Altan ve Ali Bayramoğlu’ydu…" ifadelerini kullandı.

Üç ismi de tek tek aramış!

Üç ismi de bir bir arayıp, "Sizi kim ikna etti?" diye sorduğunu belirten Özkök, yazısında şunları dile getirdi:

Hasan Cemal’i Danışma Kurulu'na girmeyi kim nasıl kabul ettirmişti?

Yani onu kim aramıştı? Şimdi yazdıklarımı onun iznini alarak aktarıyorum. Hasan Cemal’i Ahmet Türk aramış.

“Ahmet Türk kıramayacağım bir insandı” diyor Hasan Cemal. Ama yine önce girmek istememiş. Ahmet Türk, “Sizin fazla vaktinizi alacak bir şey değil. Yılda bir iki defa biraraya gelip sohbet edeceğiz. Fikirlerinizi söylersiniz” demiş. Hasan Cemal de, “Belki bu açılıma katkımız olur” diyerek kabul etmiş.

İkinci olarak Mehmet Altan’ı aradım. Onu yeniden HDP Eş Başkanı seçilen Mithat Sancar aramış. Mehmet Altan bir gün izin istemiş ve kabul etmiş. Mithat Sancar açılım projelerini anlatınca ikna olmuş.

Tabii ki o da partiye girmemiş, sadece Danışma Kurulu üyesi olmayı kabul etmiş. Üçüncü olarak Ali Bayramoğlu’nu aradım. Onu da bizzat Mithat Sancar arayıp ikna etmiş.